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    Арустамян: «Бердыев до сих пор интересен «Спартаку»

    Как заявил комментатор Нобель Арустамян, наставник «Ростова» Курбан Бердыев все еще может возглавить «Спартак».

    «Владелец «Спартака» Леонид Федун доверяет Аленичеву, сомневаюсь в достоверности информации о том, что он будет уволен, если не добьется побед в последних трех матчах перед зимним перерывом. Но тень Курбана Бердыева по-прежнему рядом с Дмитрием Анатольевичем. Акционеры «Спартака» до сих пор проявляют интерес к Бердыеву. Заседание совета директоров «Спартака» состоится 8 декабря», – сказал телекомментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Соглашение Бердыева с «Ростовом» рассчитано до июня 2016-го года. Перед началом нынешнего сезона туркменский специалист мог оказаться в «Спартаке», однако, совет директоров красно-белых предпочел ему Дмитрия Аленичева. Ранее в прессе появились слухи, что Бердыев входит в сферу интересов «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 03:31
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    Комментарии (3)
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    Сармат Ростов
    1448942741
    Бердыев сейчас в тренде!!! Каждый сватает к себе)))
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    ologreds
    1694996684
    numo450512
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