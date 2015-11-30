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    Моуринью: «Не удивлюсь, если мы не проиграем в ближайших десяти матчах»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча с «Тотенхэмом» (0:0) заявил, что команда находится на верном пути и пообещал болельщикам к концу декабря сократить отставание от лидирующей группы.

    "В следующем матче мы принимаем на «Стэмфорд Бридж» «Борнмут», и я буду принимать решения исходя из их модели игры. Я проанализирую соперника, но сейчас хотел бы сказать не только Диего Косте, но всем своим футболистам, что, играя командой и вместе защищаясь, мы выглядим намного сильнее. Если нам удастся поддерживать показанный сегодня уровень, я не удивлюсь, что в ближайших 10 матчах мы не проиграем. Сегодня мы были единой командой.

    Последние результаты позволяют нам подойти к предстоящим играм в отличном расположении духа. Нас ждут три подряд домашних игры в чемпионате, а также два выезда к лидерам турнирной таблицы. Я убежден, что к концу декабря мы будем занимать совершенно другое место и сократим отставание от вершины таблицы, что позволит нам переломить ход этого сезона», - сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    30.11.2015 06:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 9 декабря 2015, 10:49

      Ему как и Ван Гаалу надо уходить!

      0
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      Рейтинг: +67

      Elves 7 декабря 2015, 10:00

      И в первом же матче облажались.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 30 ноября 2015, 13:12

      НЕ удивлюсь если в 10 матчах Челси не забьет вообще!

      1
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      Рейтинг: +67

      Elves 30 ноября 2015, 11:06

      В эти 10 матчей входят выезды к МЮ, Арсеналу и Лестеру. Сомневаюсь, что Челси пройдет эти 10 матчей без поражений.

      2
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 30 ноября 2015, 08:34

      Молодец, чёткое заявление. А если не выйдет, можно уходить.

      2
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      Рейтинг: +10

      Fanat_FCZ 30 ноября 2015, 06:44

      ха ха

      0
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