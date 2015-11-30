Девич: «На «Спартак» никого в России настраивать не надо – сильный раздражитель»

Нападающий «Рубина» Марко Девич поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ со «Спартаком».

«У них вся команда хорошая. Недавно «Краснодар» обыграли, который на днях Дортмунд победил. Но против любого соперника можно играть. Из защитников отмечу Боккетти. Нравятся нападение и средняя линия «Спартака». Чувствуется стремление команды играть в комбинационный футбол. На «Спартак» никого в России настраивать не надо – сильный раздражитель.

Место «Спартака» в таблице показывает, что у этой команды тоже есть слабые места, которыми соперники пользуются. Тренерский состав нам укажет на них», — рассказал Девич.