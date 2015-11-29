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    Матюшенко: «Продолжим и дальше доверять Парфенову и его штабу»

    Вячеслав Матюшенко, занимающий пост гендиректора «Тосно» отметил, что клуб и дальше намерен сотрудничать с нынешним тренерским штабом, который возглавляет Дмитрий Парфенов.

    «Нас абсолютно устраивает работа Парфенова и Ковтуна. Это хорошие, молодые и перспективные тренеры. Менять мы не собираемся никого. Будет проведена селекция. Читаю сообщения, что «Тосно» снимется, но я могу заверить совершенно точно, что «Тосно» не снимется, мы будем усиливаться», – заявил Матюшенко.

    Напомним, Парфенов принял «Тосно» в августе текущего года. После 24-х туров клуб из Ленинградской области располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2015 21:11
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