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    Глава комитета по этике РФС: «Критика Боаша? Лексикон, который используют мужики в бане, неприемлем»

    Председатель комитета по этике РФС Владимир Лукин поделился мнением о словах главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша после матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Терека". По словам специалиста, его удивило то, что португальский наставник питерцев позволил себе высказаться в такой манере.

    "В критических замечаниях надо придерживаться приличных форм. Особенно тренерам, руководителям команд, потому что на них, на их поведение ориентируются футболисты. При этом меня удивляет, что Андре Виллаш-Боаш, человек с европейским бэкграундом, позволяет себе высказываться в такой манере.

    Критика Виллаш-Боаша небезосновательна. Руководители клубов, регионов, чиновники не должны вмешиваться в проведение матча. Это является нарушением и, надеюсь, РФС проведет соответствующую работу. Но при этом надо понимать, что тот лексикон, который используют мужики в бане, неприемлем в публичном поле.

    Считаю, это [использование микрофона на стадионе] неправильно, и я уже предложил внести соответствующие поправки. Как председатель комитета по этике могу сказать, что дело тренера "Зенита" мы не рассматривали и не собирались, потому что из РФС не обращались", – сказал Лукин.

    Источник: ТАСС

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    29.11.2015 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2015, 05:30

      люди,да смиритесь с тем что боамж нытик,как ребёнок-обещали дать шоколадку и не дали,он сопли и распускает,не обращайте внимание на это нытьё

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 29 ноября 2015, 21:39

      Во время матча заебал орать Кадыров (или кто там был). Сука, как диджей в клубе.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 29 ноября 2015, 20:08

      Интересно,какими словами общается этот чинуша бане?Или Кадыров орал - "поддай парку!"?

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      Рейтинг: +10

      rear_window > BorisoW 30 ноября 2015, 03:39

      Да он же про ВБ это, тот сказал что referee has no power no gut no balls. По русски это примерно как "да судья зассал Кадырова и не остановил выкрики"

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