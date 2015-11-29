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    Слуцкий: «Уже видно, что у ЦСКА совсем не осталось сил»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими первыми впечатлениями после игры против «Анжи» (1:1) в 17 туре чемпионата России.

    «Концовку проводим очень тяжело, уже видно, что совсем не осталось сил, три основных защитника не играли. Все это ни в коем случае не оправдание, надо и в этих ситуациях пытаться выжимать максимум. Понятно, что есть некая неудовлетворенность, потому что мы выигрывали по ходу встречи и в целом владели достаточно ощутимым преимуществом, но согласен, что по количеству созданных моментов на победу мы не наиграли. График тяжелый, но мы знаем, в каком графике выступаем. У нас квалифицированные и волевые футболисты, и я уверен, что мы сможем две последние встречи провести максимально достойно.

    «Анжи» совсем другой был сегодня по сравнению с первым матчем. Позиций шесть-семь поменялось в стартовом составе. Великолепный стадион, прекрасное поле, отличные болельщики. От всей души желаю, чтобы «Анжи» сохранил прописку в Премьер-Лиге, потому что приезжать сюда приятно и здесь есть вся инфраструктура, которая соответствует уровню Премьер-Лиги», - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш Футбол".

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    29.11.2015 17:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 29 ноября 2015, 19:08

      Стопудовый пенальти был,и ЦСКА увёз бы 0 очков из Махачкалы.странное судейство!

      1
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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 29 ноября 2015, 18:46

      Просто класс игроков ЦСКА не даёт возможности забить несколько голов и вести спокойно матч к победе. А защита без старперов, и вовсе не защита. Да и Акинфееву сейчас не забивает только ленивый.

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 29 ноября 2015, 18:44

      Как же вы будете играть последнюю игру в группе ЛЧ?

      1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Kollljan 29 ноября 2015, 18:48

      а никак...сольют)))

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 ноября 2015, 17:55

      Уставайте-уставайте. Глядишь, и догонит вас наш спотыкающийся Зенит

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > APchelov 29 ноября 2015, 18:04

      ахахаха,о да)матч с Тереком это доказывает.Еще пара таких матчей,и точно догоните,и даже на первую строчку выйдите.Только вот догоните Анжи а не армейцев,и на первую строчку с конца таблицы выйдите а не с начала...

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > APchelov 29 ноября 2015, 18:45

      Зенит вряд ли, а вот Ростов может!

      0
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Недовольный 29 ноября 2015, 18:47

      Ростов чемпион дружок)))

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Kollljan 29 ноября 2015, 19:12

      Вы чо кантуженые?Одни мне втирают что я за Терек топлю,вы походу думаете что за Ростельмаш...слезайте с наркоты,она вас до добра не доведет)Но если уж и сравнивать божей с Ростовом,то последние то уж точно не в подвал не скатятся,они же Тереку по 1:4 не льют,ахаха.А еще они в облаках не витают как болешки и руководство газапровода.Они сейчас вторыми идут,но осознают что врядле останутся на нем,но даже заняв 4-7 место с их то проблемами,это уже успех.А ваш калл все супер грандом себя считает,как и вы его таковым считаете,не осознавая что при таких вливаниях такие показатели дно...

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > kostjan 58 29 ноября 2015, 19:15

      Отрицать не стану что когда-нибудь им возможно и удастся взять чемп,но явно не сейчас.Не то время.Так что если в 4ку попадут уже будет супер результат для них...

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      Рейтинг: +19

      uyfallu 29 ноября 2015, 17:44

      Пусть меньше бухают

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