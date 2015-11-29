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    Довгий: «Сегодня мы поняли, что Курченко существует»

    Капитан «Металлиста» полузащитник Алексей Довгий в эфире канала «Футбол 2» рассказал о том, почему игроки харьковской команды едва не бойкотировали матч 16-го тура УПЛ с «Александрией» (0:2).

    - Это решение было принято сегодня, это не было заготовлено заранее. Все началось еще перед игрой с "Зарей". У нас нет света в конце тоннеля, мы ничего не знаем, руководство не идет с нами на контакт. За что мы должны убиваться? На нас не обратили внимания. Мы ничего этим не добились. Говорили – приедет генеральный директор, еще кто-то… Никто не приехал.

    Сняли на базе сюжет, что у нас все так красиво… Но кому это выгодно? Мне это сильно не понравилось. У нас есть проблемы, я их озвучиваю, не хочу о них молчать. Мы не получили ни копейки. Нам бы хоть что-нибудь… Мы – кормильцы, жертвуем своим здоровьем, а в ответ ничего не получаем.

    Сегодня мы заставили их зашевелиться и обратить на себя внимание. Я первый раз услышал голос президента Сергея Курченко. Суммы, которые он озвучил, останутся между нами. Мы услышали его голос и поняли, что он существует. Сроки? Обещано – на следующей неделе. Мы хотим посмотреть, сдержит ли он слово. Свидетелей было достаточно.

    - Когда ты пошел к болельщикам объяснять ситуацию – надеялся на понимание?

    - Конечно. Я рассказал им все как есть. Они все понимают. Поставьте себя на мое место – сколько можно терпеть. Хотелось бы человеческого отношения. Только такими способами мы можем обратить на себя внимание. А то мы как какие-то рабы. Нас загнали в угол, а мы молчим…

    Источник: sport.ua

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    29.11.2015 02:02
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