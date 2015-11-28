Румменигге пророчит «Баварии» финансовые проблемы

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что на сегодняшний день финансовая ситуация клуба стабильна, но если не изменить подход к управлению, в ближайшие годы могут возникнуть проблемы.

«По итогам прошлого года мы имеем рекордную прибыль в 24 миллиона евро. Но если мы не изменим систему распределения средств от продажи телевизионных прав, ситуация может ухудшиться. Пока мы компенсируем этот момент успешным выступлением в еврокубках. Но немецкому футбольному союзу нужно расширять рынок телевизионных прав. В противном случае наши лучшие футболисты будут продолжать смотреть в сторону Англии», – сказал функционер.