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    Гасилин: «Нойштедтер может заменить Игнашевича или Березуцкого»

    Российский нападающий «Шальке-04» Алексей Гасилин рассказал о своем партнере по команде Романе Нойштедтере, который является кандидатом в сборную России.

    «По-русски я тут даже с Максимилианом Проничевым не могу поговорить – он играет в юношеской команде, так что я его уже месяца два не видел. Есть еще серб Хари Чорич, но он плохо понимает русский, мы с ним общаемся только по-английски.

    Зато на одном языке со мной разговаривает Роман Нойштедтер, но, к сожалению, об этом я узнал совсем недавно. Вместе с ним я тренировался всего несколько дней в сентябре, когда была пауза на международные матчи, но ни меня, ни его не вызвали в сборные. Если б я знал, что он говорит по-русски, то, конечно, перекинулся бы с ним парой слов еще тогда. Надеюсь, в ближайшие дни увижу его и познакомлюсь.

    Конечно, я слежу за новостями и знаю, что Роман может стать игроком сборной России. Я не против натурализации, особенно в этом случае – он знает язык, а его родители, в отличие от Гилерме, имеют отношение к нашей стране. К тому же мне импонирует игра Нойштедтера – на тренировках он всегда работает на пределе, во время матчей выполняет колоссальный объем работы. В субботу я был на матче "Шальке" с "Баварией" и пристально следил за ним. Отмечу, что у Романа прекрасный первый пас, он отлично действует в отборе, при перехватах. При необходимости может занять место центрального защитника, хотя сам опорник. Уверен, что Нойштедтер в будущем может заменить в сборной Игнашевича или Березуцкого», — заявил Гасилин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2015 10:49
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