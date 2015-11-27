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«Зенит» приблизился к десятке в клубном рейтинге УЕФА

27 ноября 2015, 12:52
16

Благодаря последним успехам на европейской арене «Зенит» поднялся на три строчки в общем клубном рейтинге УЕФА за пять сезонов. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга расположился на 11 строчке. При этом стоит отметить, что «Зенит» занимает первое место в рейтинге за сезон-2015/16.

Общий клубный рейтинг УЕФА

1. «Реал» – 158.799 очков

2. «Бавария» – 149.664

3. «Барселона» – 148.799

4. «Атлетико» – 129.799

5. «Челси» – 128.056

6. «Бенфика» – 110.116

7. «Ювентус» – 105.487

8. «ПСЖ» – 103.983

9. «Боруссия» Д – 98.664

10. «Арсенал» – 97.056

11.»Зенит» – 92.976

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Зенит Реал Бавария Атлетико
Комментарии (16)
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Dos_Santos
1448618771
Что там делает Челси? За старые заслуги чтоли?
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Медвепут великий
1448620666
Приятно, конечно, видеть российский клуб на вершине, но если бы там играло больше своих парней было бы еще приятнее.А так, что же инвестиции начинают себя оправдывать.
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Помпомпом
1448621036
Не очень то корректно так считать, 5 бонусных очков начисляются по итогам 6-го тура всем командам единовременно, а не каждому по факту выхода в плей-офф. Но Спорт-Экспресс, конечно же, самый "надёжный" источник.)
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BOOMBASTIKSPB
1448621419
хотелось бы 12-е место тоже увидеть
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Loko_Roma
1448629013
F ,tyabrf nj xt NENF LTKFTN
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KTO_ECJlu_HE_9
1448638356
Сомнительный рейтинг. Реал всего раз выиграл лч, барселона явно на 1 должна. Боруссия ежегодно выходящая из группы и плюс финал лч всего лишь на 9 с отрывом в несколько очков. Бред просто, место зенита явно за 20
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MariupolFERD
1448638372
Зенит просто космос в этой ЛЧ
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headdevil
1448647173
Вы каким местом считаете? Данные неправильные. Зайдите на еврокапс и посмотрите правильную таблицу- Зенит на 14 месте. Бомбардир, если уж берете источник, то берите нормальный.
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hunta
1448692536
Зенька молодцы!!!
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