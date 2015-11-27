«Зенит» приблизился к десятке в клубном рейтинге УЕФА

Благодаря последним успехам на европейской арене «Зенит» поднялся на три строчки в общем клубном рейтинге УЕФА за пять сезонов. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга расположился на 11 строчке. При этом стоит отметить, что «Зенит» занимает первое место в рейтинге за сезон-2015/16.
Общий клубный рейтинг УЕФА
1. «Реал» – 158.799 очков
2. «Бавария» – 149.664
3. «Барселона» – 148.799
4. «Атлетико» – 129.799
5. «Челси» – 128.056
6. «Бенфика» – 110.116
7. «Ювентус» – 105.487
8. «ПСЖ» – 103.983
9. «Боруссия» Д – 98.664
10. «Арсенал» – 97.056
11.»Зенит» – 92.976
Источник: «Спорт-Экспресс»