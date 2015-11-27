«Зенит» приблизился к десятке в клубном рейтинге УЕФА

Благодаря последним успехам на европейской арене «Зенит» поднялся на три строчки в общем клубном рейтинге УЕФА за пять сезонов. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга расположился на 11 строчке. При этом стоит отметить, что «Зенит» занимает первое место в рейтинге за сезон-2015/16.

Общий клубный рейтинг УЕФА

1. «Реал» – 158.799 очков

2. «Бавария» – 149.664

3. «Барселона» – 148.799

4. «Атлетико» – 129.799

5. «Челси» – 128.056

6. «Бенфика» – 110.116

7. «Ювентус» – 105.487

8. «ПСЖ» – 103.983

9. «Боруссия» Д – 98.664

10. «Арсенал» – 97.056

11.»Зенит» – 92.976