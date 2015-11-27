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    Тухель: «Краснодар» по праву добился путевки в следующий раунд»

    Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель поделился впечатлениями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с "Краснодаром", который завершился поражением его команды со счетом 0:1.

    "Парадокс, но мы проиграли матч, в котором должны были побеждать. У меня практически нет претензий к игрокам. Они четко выполняли установку, доминировали на поле на протяжении всей встречи, обстучали все штанги, но везение сегодня было на стороне "Краснодара". Нам нужно принять это поражение и продолжать работать над улучшением игры. Поздравляю "Краснодар" с победой. Нам сегодня противостояла хорошая команда, в которой собраны футболисты европейского уровня. Считаю, что хозяева заслужили этот результат и по праву добились путевки в следующий раунд", - сказал Тухель.

    Источник: УЕФА

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    27.11.2015 06:58
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