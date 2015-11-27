Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпин условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин наказан штрафом в 5 тысяч рублей и условной дисквалификацией на один матч с испытательным сроком до конца сезона за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче 22 тура ФНЛ против саратовского "Сокола" (0:0). Такое решение было принято на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    "Торпедо" после 23 туров ФНЛ занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе лишь 13 очков.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2015 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 27 ноября 2015, 09:56

      Усыпите его уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 27 ноября 2015, 09:28

      5 тысяч??? А ему, хоть, в рассрочку разрешили выплатить? В течение 3 лет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Diak_horse 27 ноября 2015, 01:13

      Эй, а где тролли? Почему все еще на соскере????

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11