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    Лига Европы. «Рубин» на своем поле обыграл «Сьон»

    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Рубин" на своем поле уверенно одолел "Сьон". Мячами отметились Благо и Марко Девич. Напомним, в этой группе также выступают «Ливерпуль» и "Бордо".

    Лига Европы. Группа B. 5-й тур

    Рубин (Россия) – Сьон (Швейцария) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Благо, 72; 2:0 – Девич, 90.

    Рубин: Рыжиков, Кверквелия, Устинов, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Билялетдинов, 70), Кисляк (Дядюн, 46), Оздоев, Благо, Девич (Ахметов, 90+2), Канунников.

    Сьон: Ванинс, Циглер, Лакруа, Рюфли, Зверотич, Ндойе, Салатич (Муджанги-Биа, 87), Фернандес, Карлитуш, Конате (Карлен, 81), Ассифуа (Фоллонье, 81).

    Предупреждения: Ндойе, 12; Рюфли, 16; Устинов, 48; Салатич, 76.

    Удаление: Ндойе, 34.

    Судья: Халис Озкахья.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 21:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +210

      castromen 26 ноября 2015, 22:00

      Ну Соломон,ну молодец. Вообще-то все молодчики,вот так-бы и с Бордо сыграть.

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      Рейтинг: +44

      Wityazz 26 ноября 2015, 21:53

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 ноября 2015, 21:53

      Молодцы парни!!! Рад за очередную победу нашей команды!!! Так держать!!!!!

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 26 ноября 2015, 21:09

      Краснодар и Рубин красавцы,ждем продолжения от Локомотива.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > russell-9 26 ноября 2015, 22:05

      Локо уже 3:1 летит.

      0
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 26 ноября 2015, 21:07

      Красавцы!

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