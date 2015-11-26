Лига Европы. «Краснодар» выиграл у дортмундской «Боруссии»

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Отметим, что за счет этой победы российский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в этой группе также выступают «Габала» и ПАОК.

Лига Европы. Группа С. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Боруссия (Германия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Мамаев, 3 (с пенальти).

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Р. Сигурдссон, Мамаев (Лаборде, 83), Ахмедов (Торбинский,84), Перейра (Газинский, 73), Каборе, Ари, Смолов.

Боруссия: Вайденфеллер, Пищек (Гинтер,78), Хуммельс, Шмельцер, Вайгль (Ляйтнер, 85), С. Бендер, Хофманн (Янузай, 67), Гюндоган, Мхитарян, Кастро, Рамос.

Предупреждения: Хуммельс, 2; Перейра, 17; Каборе, 52; Енджейчик, 57; Ари, 90+4.

Судья: Сердар Гозюбийк.