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    440 полицейских обеспечат безопасность матча «Рубин» - «Сьон»

    Обеспечивать общественный порядок во время подготовки и проведения матча Лиги Европы «Рубин» - «Сьон» будут более 440 полицейских, 200 военнослужащих воинских частей МВД РФ, а также более 700 сотрудников частных охранных организаций и контролеров распорядителей. Кроме того, на территории стадиона «Казань-Арена» будет организована парковка транспортных средств для болельщиков. Припарковать автомобили также можно на парковках ледового дворца «Татнефть-Арена», торгового центра «Леруа Мерлен», Дворца водных видов спорта, дороге-дублере Третьей транспортной дамбы.

    Напомним, матч пятого тура Лиги Европы "Рубин" - "Сьон" состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    26.11.2015 10:51
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