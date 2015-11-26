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    Проценко: «Почти вся Премьер-лига собиралась зимой в Турцию»

    Матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко занимается организацией подготовки сборов российских клубов. Сейчас он попал в центр внимания, учитывая вчерашние рекомендации всем российским клубам РФС отказаться от зимних сборов на территории Турции в связи со сложной политической обстановкой.

    «Мне сейчас поступает множество звонков. Пока все находятся в замешательстве: что делать? Отвечаю: нужно искать другие варианты, смотреть, где еще есть комфортные условия и проводятся зимние турниры. «Локомотив»? Они заранее оплатили сбор. Однако вопрос решаем. Сделаем все, что возможно, чтобы перевести деньги в другую страну и выйти из ситуации с минимумом потерь. Это уже наши проблемы.

    Премьер-лига – почти вся собиралась в Турцию, включая «Спартак» и «Динамо». Исключение – «Зенит» и ЦСКА. Теперь будем предлагать альтернативу – Кипр, Португалию, Испанию. С Мальты поступили интересные предложения. По деньгам получится почти то же самое, что и в Турции. Где-то чуть дороже – в зависимости от категории отелей. Но такого разнообразия и по комфорту, и по ценам, как в Турции, конечно, больше нигде нет.

    Пострадают в первую очередь первая и вторая лиги. Первой лиге для начала надо определиться с Кубком ФНЛ. Крым и Сочи? Инфраструктура не позволяет. Даже в Сочи имеется только центр «Спутник-Спорт» с тремя натуральными и двумя искусственными полями. И фактически больше ничего. Стадион имени Славы Метревели – это официально главная база легкой атлетики», – рассказал Проценко.

    Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой "воздух-воздух" турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2015 09:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 ноября 2015, 17:58

      Нееет в гейропу не надо. Надо ехать в бразилию...Заодно и спаринги есть))))

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      Рейтинг: +8940

      vladik12 26 ноября 2015, 17:37

      По-моему, ехать на сборы в Испанию, Кипр, Катар и подобные гораздо солиднее, чем к этим "кочевникам на конях". Пусть, мб, и дороже.

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      Рейтинг: +24

      fc belov 26 ноября 2015, 10:47

      Правильно не хрень ехать туда и их обогащать. Есть же Кипр, Израиль, Испании и Португалия. Есть и Европа как Германия и Голландия. Раньше ездили же. Мне кажется что и сочи с Крымом скоро будут вариантами. Ещё пара лет.
      А насчёт хуже...все команды будут примерно равных условиях.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > fc belov 26 ноября 2015, 14:49

      а как же скрепы, нельзя в гейропу ты че! на курорты краснодара вперде!!!

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