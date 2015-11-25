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    Дзюба: «Барселона» и «Бавария» вынесут любого, главное не попасть на них»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал свое мнение относительно возможных соперников клуба в 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, вчера петербуржцы обыграли «Валенисию» (2:0) и гарантировали себе первое место в группе.

    «Сейчас смотрел, кто там на вторых местах. Первые посильнее, но и вторые не подарок. Буду рад любому сопернику, но хотелось бы команду попроще. «Барселона» и «Бавария» вынесут любого на данный момент. Главное – на них не попасть. С остальными можно играть. У «Реала» и "ПСЖ", наверное, будет преимущество, но не тотальное превосходство, как у «Баварии» и «Барселоны». А любые другие пары – 50 на 50», – говорит Дзюба.

    Также футболист прокомментировал состояние газона домашнего стадиона «Зенита».

    «У нас поле восхитительное – огромное спасибо агрономам и сотрудникам «Петровского»! Лучшее в России, и в Европе одно из лучших, наверное. Я очень им доволен и считаю, что нам все равно, в какое время года играть. Действительно, ответный матч при своих трибунах – это преимущество. Можно играть с позиций силы».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.11.2015 23:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 ноября 2015, 10:18

      Без Халка ты ноль на поле, мясной!

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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 25 ноября 2015, 23:30

      Во чудак.А М.С. или Юве???Так пшик?

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C > mutabor0992 26 ноября 2015, 00:04

      эй, повежливей с одним из лучших бомбардиров текущй ЛЧ) профи знает, что говорит))

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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 > Z O D I A C 26 ноября 2015, 00:34

      У нас языком почесать все профи.

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