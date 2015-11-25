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    Блохин: «В СССР не позволили уехать в «Реал»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин признался, что его хотел подписать мадридский «Реал», но в СССР добро на переход не дали.

    «Меня пытались приобрести в 1973, 1977 и 1982 годах. В «Реале» было много хороших игроков. Как и сейчас, тогда они покупали футболистов самого высокого уровня. Было бы очень приятно играть за «Реал». Однако из-за господствовавшей в СССР политической системы мне не удалось перейти в «Реал». Нам не позволяли уезжать за границу. «Бавария» также была заинтересована в моих услугах», — сказал Блохин.

    Источник: AS

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    25.11.2015 09:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 25 ноября 2015, 14:14

      Денис Черешев: "Кривые ноги заточены только под скамейку Реала." )))

      0
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 25 ноября 2015, 13:18

      Кому ты теперь бред свой несёшь? Кому ты нужен был? Дерево. Ты ещё лет через сорок скажи, что в космос хотели забрать...

      2
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 25 ноября 2015, 13:08

      На лавке посидеть не дали.Заваро уехал,кто-то знает о его успехах в Европе?

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 25 ноября 2015, 12:47

      Грёбаные коммунисты. Советы долбанные

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 ноября 2015, 12:26

      Страна была закрытая-поэтому было всё своё , и футболисты и счёты- помните такой деревянный компьютер? А ещё "запорожец","москвич"... Не хотите покататься?

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 25 ноября 2015, 12:16

      А еще заставляли водку пить не закусывая сука... Что за режим..Тоталитарный совок...и похер,что были одной из лучших футбольных держав,с кучей прекрасных талантов и сильнейшей сборной,похер,что Золотой мяч получил представляя свою родину,в Реал -то не пустили,изверги.

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      Рейтинг: +10

      moment of Glory > Ronaldinho R10 25 ноября 2015, 13:16

      Respect

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      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 ноября 2015, 12:01

      "вот это почему я сейчас злой..
      Потому-что господствуящая система виновата..
      Поэтому у меня эбало такое.."

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 ноября 2015, 10:52

      Сразу вспомнилась кричалка: "если мяч летит с вершин, значит бил Олег Блохин" :-)))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 ноября 2015, 10:50

      Плюс совка,что хотел таланты сохранить,причем футболисты развивались, не то что сейчас,денег лопатой насыпают,а они играть толком не могут,за исключением некоторых

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 ноября 2015, 10:46

      Мечта осталась мечтой...

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