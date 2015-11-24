Бразилия передала РФС документы для оформления Гилерме

Бразильская конфедерация футбола передала РФС документы, которые нужны для оформления вратаря «Локомотива» Гилерме в качестве российского футболиста. Напомним, недавно Гилерме стал гражданином РФ.

Сообщается, бразильская сторона не высказала каких-либо возражений против того, что Гилерме сменит свой статус. Ранее глава Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов сообщил, что РФС ожидает официального ответа на свой запрос с подтверждением того факта, что Гилерме не представлял сборные Бразилии в официальных футбольных соревнованиях любой категории и любого типа.