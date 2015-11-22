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    Гилерме стал гражданином России

    Голкипер московского «Локомотива» Гилерме на днях получил российский паспорт. Это означает, что теперь он не будет считаться легионером.

    «Мы получили паспорт. Гилерме стал гражданином России. Он 7 лет в России, он этого хотел. Стране надо гордиться, когда спортсмены такого уровня хотят стать россиянами. Он хорошо говорит по-русски и хочет играть за сборную», – сообщила президент железнодорожников Ольга Смородская.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2015 22:37
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 23 ноября 2015, 14:20

      Нам бы вместо Широкого, креативщика и распасовщика да помоложе, а вратарей у нас, не то что на скамейке, хоть в бочке маринуй

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > FanatSerj 23 ноября 2015, 18:34

      И все чушевые.

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 ноября 2015, 10:09

      теперь Абаева можно спокойно отпускать, а Лобанцева возвращать)

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 ноября 2015, 08:44

      А президентом он стать не хочет??? У нас есть, кому стоять в раме, есть ещё те же Ребров и Рыжиков!!!

      0
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 > Сармат Ростов 23 ноября 2015, 09:34

      Песьякова забыл.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > sochi-2013 23 ноября 2015, 18:36

      Это все средненькая чушь,далее России никому не нужная.

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      Рейтинг: +319

      Beim 23 ноября 2015, 01:10

      Опечатался Вилаш Боаш

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Dmitriy42 23 ноября 2015, 09:02

      иди в попу со своей рекламой .тут про футбол тема

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      Рейтинг: +319

      Beim 23 ноября 2015, 01:09

      Ждём волны от вилка брата теперь?) он сегодня спать не будет наверное, будет писать список игроков зенита, которым нужно получить паспорт РФ)

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      Рейтинг: +118

      Лыков 23 ноября 2015, 00:13

      Начало конца для лимита легионеров

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 ноября 2015, 23:29

      Он получил российское гражданство. Но в Сборную его пока ни кто не приглашал. возможно и не пригласят. Это разные вещи. Есть и такие, которых можно было бы пригласить, но они заиграны. Те же Ахмедов и Денисов.

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > richi 23 ноября 2015, 01:46

      вместо реброва свободно можно было б пригласить в сборную!!!

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > ТОПТЫГИН 23 ноября 2015, 04:20

      За Ребровым очередь Рыжиков занял. А по мне, так Рыжиков и впереди должен быть. Да еще Беленов. Гилерме в сборную не вызовут, да и не надо.

      1
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      Рейтинг: +92

      Damon 22 ноября 2015, 23:27

      Игорька то он, конечно, лучше.Но к сборной ,тем более 1 номером не пустят,сколько бы Конифей не лажал.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Damon 23 ноября 2015, 04:23

      Гилерме, по-моему, только в тройку войдет, и то с плотной конкуренцией, если учесть, что Лодыгина и Реброва могут заменить Рыжиков и Беленов. А Конифей однозначно номер один.

      1
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      Рейтинг: +92

      Damon > FCBarcelona1713 26 ноября 2015, 01:21

      Ну да, с Вольфсбургом" ещё раз доказал))

      -1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 22 ноября 2015, 23:21

      Поздравляю, новый второй номер сборной!

      -1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > CSKA-39- 23 ноября 2015, 18:38

      поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +8940

      vladik12 22 ноября 2015, 22:55

      Что ж, пусть борется за место в основе "отчизны" на общих правах. Но у нас есть как минимум четыре вратаря примерно европейского уровня, которым Маринад уступает. Поэтому он и не нужен. Надеюсь. в футболе сборной России иноземцев мы все-таки не увидим.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladik12 22 ноября 2015, 23:07

      Да вопрос уже решённый-это же очевидно.Они (Ари и др. уже сказали что хотят быть русчкимы). У наших чинуш прокатило на олимпиаде-хотят ещё-Престиж страны

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