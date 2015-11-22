Голкипер московского «Локомотива» Гилерме на днях получил российский паспорт. Это означает, что теперь он не будет считаться легионером.

«Мы получили паспорт. Гилерме стал гражданином России. Он 7 лет в России, он этого хотел. Стране надо гордиться, когда спортсмены такого уровня хотят стать россиянами. Он хорошо говорит по-русски и хочет играть за сборную», – сообщила президент железнодорожников Ольга Смородская.