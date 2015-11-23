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    На матче «Зенит» - «Валенсия» будут усилены меры безопасности

    На игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Валенсия» будут применены дополнительные меры безопасности.

    «В день игры вход на территорию стадиона с крупными сумками будет ограничен. Для болельщиков будет открыта камера хранения, однако количество мест в ней строго ограничено. В этой связи «Зенит» убедительно просит не брать с собой на «Петровский» рюкзаки, большие пакеты, чемоданы и другой багаж. Кроме того, в связи с введением усиленного досмотра при входе на арену мы будем благодарны всем, кто приедет на матч заблаговременно», - информирует официальный сайт «Зенита».

    Встреча пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 20:00.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.11.2015 15:35
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