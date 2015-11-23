После матча «Спартак» – «Краснодар» скончался стюард

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев подтвердил, что после матча «Спартак» – «Краснодар» скончался контролер-распорядитель Сергей Титов.

«Контролер-распорядитель Сергей Титов, работавший на матче 16-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар», скончался в результате сердечного приступа. РФПЛ выражает соболезнования родным и близким скончавшегося», — сказал Алексеев.

Напомним, что ранее стало известно о смерти префекта Центрального округа Москвы Виктора Фуера, который посетил футбольный матч.