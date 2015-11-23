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    Капелло: «Барселоне» повезло с травмой Месси»

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что травма Месси пошла на пользу «Барселоне», так как в команде появились другие лидеры.

    «Можно сказать, что «Барселоне» повезло с травмой Месси. По этой причине Неймар и Суарес заметно прибавили. Раньше всю работу делал аргентинец», - считает Капелло.

    Напомним, что 12-го тура Примеры «Реал» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 0:4.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    23.11.2015 08:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 24 ноября 2015, 22:19

      Вот даже интересно... Весь шлак, который не может тренировать, подался в эксперты-специалисты или еще кто-то остался?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 23 ноября 2015, 17:00

      специалист ? может тренеришка ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 23 ноября 2015, 14:17

      Это вообще показательно, может Месси уже и продать можно, Барса и без него прекрасно справляется

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 23 ноября 2015, 13:16

      это России повезло, что спровадили этого старого маразматика, который со сборными ничего не добивался никогда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 ноября 2015, 12:37

      Капелло повезло с разрывом контракта со сборной России

      0
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      Рейтинг: +10

      ASRomeo > Asbjorn 23 ноября 2015, 12:45

      это сборной России повезло с разрывом контракта с ним, судя по последним результатам

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