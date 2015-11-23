Капелло: «Барселоне» повезло с травмой Месси»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что травма Месси пошла на пользу «Барселоне», так как в команде появились другие лидеры.

«Можно сказать, что «Барселоне» повезло с травмой Месси. По этой причине Неймар и Суарес заметно прибавили. Раньше всю работу делал аргентинец», - считает Капелло.

Напомним, что 12-го тура Примеры «Реал» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 0:4.