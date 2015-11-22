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    Аленичев: «Есть шанс, что Широков еще сыграет за «Спартак»

    Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, по какой причине он не выставил на матч против «Краснодара» (3:2) хавбека команды Романа Широкова.

    «Почему не играл Широков? Вы же знаете, неделю об этом писали все. Что об этом сказать? Знаете не хуже меня.

    Будет ли он играть? Шансы есть», – резюмировал Аленичев.

    Напомним, согласно появившейся на этой неделе информации, руководство красно-белых не желает продлевать соглашение с капитаном сборной России. Однако, в условиях нынешнего контракта есть пункт, согласно которому он будет продлен автоматически, если полузащитник проведет 15 игр в текущем сезоне. На данный момент Широков имеет в своем активе 14 сыгранных матчей.

    Источник: Sports.ru

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    22.11.2015 23:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 23 ноября 2015, 00:49

      ппц, как низко пал Спартачок, только чтобы не продливать соглашение не будут выпускать игрока, сами же ставили свою подпись в контракте, самисоглашались с этими условиями, а теперь заднюю дают ппц.. не по-мужски

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      Рейтинг: +1126

      richi 22 ноября 2015, 23:53

      Конечно сыграет. 2 раза по 44 минуты.

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