Аллегри: «В результатах «Ювентуса» стало просматриваться постоянство»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Серии А против "Милана" (1:0).

"Это был сложный матч, так как "Милан" хорошо оборонялся и тем самым доставлял нам проблемы. Нам необходимо было лучше распоряжаться мячом между линиями, в этом смысле мы провели не очень хорошую игру.

Однако для нас имело большое значение победить и опередить "Милан" в турнирной таблице. Важно, что в результатах "Ювентуса" стало просматриваться какое-то постоянство", - отметил специалист.