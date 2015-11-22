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    Аллегри: «В результатах «Ювентуса» стало просматриваться постоянство»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Серии А против "Милана" (1:0).

    "Это был сложный матч, так как "Милан" хорошо оборонялся и тем самым доставлял нам проблемы. Нам необходимо было лучше распоряжаться мячом между линиями, в этом смысле мы провели не очень хорошую игру.

    Однако для нас имело большое значение победить и опередить "Милан" в турнирной таблице. Важно, что в результатах "Ювентуса" стало просматриваться какое-то постоянство", - отметил специалист.

    Источник: Football Italia

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    22.11.2015 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 ноября 2015, 12:35

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