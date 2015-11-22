Капелло: «Роналду не имеет права выдвигать ультиматумы «Реалу»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал ультиматум нападающего "Реала" Кришитану Роналду, заявившего руководству клуба, что уйдет из команды, если ее будет тренировать Рафаэль Бенитес.

"Мы не знаем, действительно ли были произнесены эти слова, но если это так, то это очень серьезное заявление. Нет в мире игрока, который мог бы ставить ультиматумы такому великому клубу, как Реал". Я никогда не приму таких вещей", - заявил Капелло.