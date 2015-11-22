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    Капелло: «Роналду не имеет права выдвигать ультиматумы «Реалу»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал ультиматум нападающего "Реала" Кришитану Роналду, заявившего руководству клуба, что уйдет из команды, если ее будет тренировать Рафаэль Бенитес.

    "Мы не знаем, действительно ли были произнесены эти слова, но если это так, то это очень серьезное заявление. Нет в мире игрока, который мог бы ставить ультиматумы такому великому клубу, как Реал". Я никогда не приму таких вещей", - заявил Капелло.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    22.11.2015 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 22 ноября 2015, 18:11

      После таких заявлений нужно сразу сажать на лавку или переводить во второй состав на перевоспитание. У него уже явно что то с головой происходит.

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      Рейтинг: +50

      edubokom 22 ноября 2015, 09:17

      сейчас он имеет право на всё. Но так будет не всегда. Валить надо из реала и плевать на все будущие рекорды, которые не факт, что будут. Как ни крути, но ОН еже не лучший, время жестоко

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