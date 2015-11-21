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    Энрике: «Мне нравится, что на стадионе «Реала» нас освистывают»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не переживает, что защитник его команды Жерар Пике будет освистан во время сегодняшнего класико с мадридским «Реалом».

    «Я не являюсь членом «Реала» и не буду присутствовать на стадионе в качестве болельщика. Логично, что игроков «Барселоны» будут освистывать. Одних больше, других меньше. Но в этом прелесть футбола, и я сам не усматриваю в таком поведении никакого насилия. Это происходит вследствие страсти. А вот на то, чтобы нас не освистывали на «Сантьяго Бернабеу», мы претендовать не можем. Думать так было бы смехотворно. Мне нравится такая обстановка», — заключил Энрике.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2015 07:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      nelegus 21 ноября 2015, 13:33

      Древняя мудрость гласит: "Кого освмстают - тот и проиграет"

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