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    Бундеслига. «Боруссия» Д уступила «Гамбургу»

    В матче 13-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Гамбургу» - 1:3. Мячи забили Ласогга, Холтби, отметившийся автоголом Хуммельс, а также Обамеянг, который спас "Боруссию" от разгрома.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

    Гамбург – Боруссия Д – 3:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ласогга (с пенальти); 2:0 – Холтби, 41; 3:0 – Хуммельс (в свои ворота), 55; 1:3 – Обамеянг, 86.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 00:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 ноября 2015, 02:19

      по всем статьям переиграли в 1ом тайме Боруссию,во 2ом Дортмундцы были сильнее)Но в целом сегодня самый качественный матч у HSV был,по сравнению с остальными)успехов динозаврам

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 21 ноября 2015, 01:52

      однако..

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