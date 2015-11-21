Бундеслига. «Боруссия» Д уступила «Гамбургу»

В матче 13-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Гамбургу» - 1:3. Мячи забили Ласогга, Холтби, отметившийся автоголом Хуммельс, а также Обамеянг, который спас "Боруссию" от разгрома.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Гамбург – Боруссия Д – 3:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ласогга (с пенальти); 2:0 – Холтби, 41; 3:0 – Хуммельс (в свои ворота), 55; 1:3 – Обамеянг, 86.

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