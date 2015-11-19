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    Куртуа приступил к тренировкам с основным составом «Челси»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа вернулся в общую группу и приступил к тренировкам с основным составом команды. Пока бельгиец продолжает работать в рамках своей реабилитационной программы, сообщается на официальном сайте клуба.

    Полное восстановление стража ворот после травмы колена, которую он получил в сентябре, ожидается не раньше декабря. Куртуа в этом сезоне до повреждения успел сыграть за «синих» в трех матчах.

    По итогам 12 туров английской Премьер-лиги лондонцы располагаются на 16 строчке турнирной таблицы.

    Источник: ФК «Челси»

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    19.11.2015 23:20
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