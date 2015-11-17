Евро-2017 (U-21). Сборная России крупно уступила Азербайджану

Это наши переростки - многие из них неплохие футболисты, но в своих командах полируют лавку, или уже скорее интерес к младшей сборной уже потеряли...А так как у нас даже за лавку хорошо платят - вот они и сидят...а не хотят идти в аренду, или играть в зарубежных командах...
В матче отборочного турнира на Евро-2017 среди молодежных команд сборная России крупно уступила Азербайджану со счетом 0:3.
Евро-2017 (U-21). Отборочный турнир. Группа 7. 4-й тур.
Азербайджан – Россия – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Бенке, 11; 2:0 - Бенке, 39; 3:0 - Абдуллаев, 69.
Россия: Митрюшкин, Караваев, Чернов, Ходжаниязов, Кирисов, Макаров, Баринов, Головин, Ташаев (Савичев, 58), Миранчук (Гасилин, 46), Шейдаев (Панюков, 65).
Предупреждения: Чернов, 51. Баринов, 60.
Судья: Шемулевич (Израиль).