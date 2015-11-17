Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евро-2017 (U-21). Сборная России крупно уступила Азербайджану

    В матче отборочного турнира на Евро-2017 среди молодежных команд сборная России крупно уступила Азербайджану со счетом 0:3.

    Евро-2017 (U-21). Отборочный турнир. Группа 7. 4-й тур.

    Азербайджан – Россия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 - Бенке, 11; 2:0 - Бенке, 39; 3:0 - Абдуллаев, 69.

    Россия: Митрюшкин, Караваев, Чернов, Ходжаниязов, Кирисов, Макаров, Баринов, Головин, Ташаев (Савичев, 58), Миранчук (Гасилин, 46), Шейдаев (Панюков, 65).

    Предупреждения: Чернов, 51. Баринов, 60.

    Судья: Шемулевич (Израиль).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2015 18:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 17 ноября 2015, 21:32

      Это наши переростки - многие из них неплохие футболисты, но в своих командах полируют лавку, или уже скорее интерес к младшей сборной уже потеряли...А так как у нас даже за лавку хорошо платят - вот они и сидят...а не хотят идти в аренду, или играть в зарубежных командах...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11