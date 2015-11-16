«Реал» планирует вернуть все затраты при продаже Роналду

Мадридский «Реал» готов расстаться с нападающим Криштиану Роналду. Произойдет это в том случае, если испанцы вернут все средства, потраченные на португальца. Напомним, что в 2009 году Роналду был куплен у "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов.

Известно, что интерес к Криштиану Роналду проявляют "ПСЖ", "МЮ" и "Челси". В последнем случае владелец клуба Роман Абрамович сам высказал заинтересованность в покупке звезды сборной Португалии.