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    «Реал» планирует вернуть все затраты при продаже Роналду

    Мадридский «Реал» готов расстаться с нападающим Криштиану Роналду. Произойдет это в том случае, если испанцы вернут все средства, потраченные на португальца. Напомним, что в 2009 году Роналду был куплен у "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов.

    Известно, что интерес к Криштиану Роналду проявляют "ПСЖ", "МЮ" и "Челси". В последнем случае владелец клуба Роман Абрамович сам высказал заинтересованность в покупке звезды сборной Португалии.

    Источник: The Sun

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    16.11.2015 10:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -185

      Protosser 17 ноября 2015, 10:40

      А у них совсем нет инфляции? 80 млн фунтов в 2009 и в 2015 = одно и то же?

      -1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 16 ноября 2015, 16:06

      Ходовой товар этот Роналду

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 16 ноября 2015, 16:01

      только не в членси

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 ноября 2015, 13:40

      Назад в МЮ

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