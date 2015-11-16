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    Плетикоса: ««В «Спартаке» моему агенту сказали, что я буду бегать по шесть часов по кругу»»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, при каких обстоятельствах покинул команду.

    – Ваша история со "Спартаком" завершилась, кажется, письмом из клуба – тот желал расторгнуть контракт в одностороннем порядке?

    – Да. Я вернулся из "Тоттенхэма", в июне там закончился сезон. В России еще продолжался. Моему агенту Карпиным было сказано: "Не нужно Плетикосе сюда приезжать на тур-два. Все равно не заявлен. Пусть едет отдыхать, вместе со всей командой возвращается после отпуска". Я даже дату запомнил – все это случилось 1 июля. А потом приходит это письмо!

    – Что было дальше?

    – После позвонил человек из клуба, которого все знают, и сообщил моему агенту еще новость: "Твой клиент будет 6 часов в день бегать по кругу".

    – Вы про Асхабадзе?

    – Ха! Не буду говорить кто.

    – Как думаете, Федун обо всем этом знал?

    – Я всегда говорил – Федуну надо было больше смотреть, что происходит внутри команды. Больше жить с командой. Приезжать и смотреть, что там творится. А не просто отдать ее каким-то людям: "Вот, делайте…" Это же его деньги, в конце концов! Его имя страдает! Я мог бы многое рассказать – но не хочу, чтоб люди думали: Стипе обливает грязью "Спартак". Мне обидно, что такие вещи происходили. А все вокруг искали ответ – почему "Спартак" ничего не может добиться? Да вот поэтому! Результат придет, только если все объединены целью. У "Спартака" было все – кроме порядка внутри.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2015 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      veltrener 17 ноября 2015, 17:24

      Лучший вратарь в Спартаке за последние десять лет! Если бы не пудель, Стипе служил бы клубу верой и правдой ещё долгое время

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