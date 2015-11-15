Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Новиков: «Отмена игры КАМАЗ – «Волгарь» не является прецедентом»

    Директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков дал свой комментарий по поводу отмены игры 21 тура ФНЛ КАМАЗ«Волгарь». Встреча не состоялась из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.

    «Видимо, поле в Нижнекамске действительно находится в очень плохом состоянии, так как решение об отмене матча принял главный судья после его детального изучения. Это входит в полномочия арбитра. Во всем мире этот момент находится в компетенции главного судьи. Он принимает решение. Если арбитр считает поле травмоопасным, то он обладает всеми полномочиями для того, чтобы отменить матч в любом турнире любой страны мира. Не видел этого поля. Есть просто некие правила и полномочия.

    Понятно, что эта история является неприятной для всех: и для лиги, и для команд, и для других. Но это никакой не прецедент. Это история, которая не в первый раз в футболе произошла. Кроме того, нарушения регламента здесь нет. За проведение любого матча несут полную ответственность судья и делегат. А решение по этой игре будет принимать КДК», - сообщил Новиков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11