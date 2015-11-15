Матчи ФНЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания

Воскресные матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания по погибшим в результате парижских терактов. Об этом говорится в заявлении лиги.

«Вечером в пятницу в Париже случилась целая серия террористических актов, жертвами которых стали более 100 человек. В связи с этой трагедией было принято решение начать все матчи 21-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут в воскресенье, 15 ноября, с минуты молчания. Футбольная национальная лига выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами…», – сказано в сообщении ФНЛ.