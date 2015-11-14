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    Россия - Португалия. Слуцкий выставил на поле всех сильнейших

    Стали известны стартовые составы сборной России и Португалии на товарищеский матч, который состоится сегодня в Краснодаре.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Кузьмин, Дзагоев, Жирков, Денисов, Широков, Самедов, Мамаев, Дзюба.

    Португалия: Патрисиу, Элизеу, Соареш, Алвеш, Пепе, Нани, Андре, Виллиам Карвалью, Мариу, Гедеш, Оливейра.

    "Бомбардир" проведет текстовую трансляцию этого матча. Начало – 17:07 по мск. Комментатор – Андрей Ковалев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 16:16
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Дмитрий Емелин 14 ноября 2015, 17:03

      Вы последние игры Краснодара видели? Паше нет равных на данный момент.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 14 ноября 2015, 16:31

      Мамаев сильнейший? ну-ну

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Etiainen 14 ноября 2015, 16:35

      Кто сильнее?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12

      CSKA 4EVER > Etiainen 14 ноября 2015, 16:41

      А чем Паша плох?

      0
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