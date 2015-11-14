Россия - Португалия. Слуцкий выставил на поле всех сильнейших

Стали известны стартовые составы сборной России и Португалии на товарищеский матч, который состоится сегодня в Краснодаре.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Кузьмин, Дзагоев, Жирков, Денисов, Широков, Самедов, Мамаев, Дзюба.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Соареш, Алвеш, Пепе, Нани, Андре, Виллиам Карвалью, Мариу, Гедеш, Оливейра.

"Бомбардир" проведет текстовую трансляцию этого матча. Начало – 17:07 по мск. Комментатор – Андрей Ковалев.