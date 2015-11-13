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    Роналду: «Я высокий, все мои зубы на месте и у меня красивое тело»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду приоткрыл некоторые подробности своей личной жизни после расставания с Ириной Шейк.

    «Сейчас у меня несколько новых девушек, и мне нужно разобраться с этим. Некоторые из них знают о конкуренции. У меня все в порядке. Если говорить серьезно, то это нелегко. Я знаю, что половина женщин интересуется мной из-за моей славы. Это нормально, так происходит не только со мной. У всех известных людей есть подобные проблемы. Но я чувствую себя уверенно: я высокий, все мои зубы на месте и у меня красивое тело», – говорит Роналду.

    Источник: Goal.com

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    13.11.2015 19:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21

      sarra 15 ноября 2015, 11:15

      девушки любят молодых, длинноногих и политически грамотных(с)

      0
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 14 ноября 2015, 09:18

      до чего противно! ни капли скромности...ему так далеко до благородного Месси...

      4
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 13 ноября 2015, 21:50

      Было бы удивительно,если в такие молодые годы не иметь всего вышеперечисленного!

      0
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      Рейтинг: -31

      basare30 13 ноября 2015, 21:37

      Вижу здесь не мало людей, которые не плохо разбираются в футболе.Хочу посоветовать Вам начать делать ставки в букмекерской конторе Леон(Вбиваем в своём браузере фразу "БК Леон"), РЕГИСТРИРУЕМСЯ ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ БОНУС: ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УКАЗЫВАЕМ БОНУС КОД - best200 (внимание!!! бонус будет начислен в размере от 200-20000 рублей в зависимости от количества ставок , код действителен только для игроков внесших депозит)А ДАЛЬШЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО УМЕНИЯ УГАДЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ. Всем удачи!!!

      -1
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      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil 13 ноября 2015, 19:54

      А! Ну под девушками несколькими девушками он имел в виду тех загорелых парней, с которыми он предавался любви на катере!

      4
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      Рейтинг: +148

      grafff 13 ноября 2015, 19:13

      какой он всё-таки самолюб!!!!!!!!!!!!! на кол его

      4
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 19:07

      Ничего нового не сказал. Играй давай,а то Месси золотые мячи скоро некуда будет складывать.

      7
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      Рейтинг: +1383

      Fin035 > HardPony 14 ноября 2015, 11:05

      Да Петух он и этим все сказано!

      1
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