Роналду: «У кого титулы – у того «Золотой мяч»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду оценил свои шансы на получение "Золотого мяча" по итогам 2015 года. По словам португальца, у его конкурента в борьбе за награду форварда "Барселоны" Лионеля Месси шансы на получение приза выше, так как аргентинец выиграл два командных титула.



"Обладатель этого приза определится путем голосования, а Месси в этом году завоевал два титула – в Лиге чемпионов и примере. В плане личных достижений прошлый сезон, пожалуй, был лучшим в моей карьере, я стал лучшим снайпером в Европе. Мы с Месси доминируем в футболе уже восемь лет. Никто ранее не добивался подобного, и это здорово. У меня с ним хорошие отношения. Нельзя сказать, что мы друзья, но уважаем друг друга.



Я все еще молод и, думаю, еще смогу завоевать "Золотой мяч". Хочу поиграть еще 6-7 лет, и, думаю, еще способен выиграть что-нибудь с командой, ведь только побеждая с командой, ты можешь рассчитывать на индивидуальные призы", – отметил Роналду.



