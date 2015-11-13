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    Роналду: «У кого титулы – у того «Золотой мяч»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду оценил свои шансы на получение "Золотого мяча" по итогам 2015 года. По словам португальца, у его конкурента в борьбе за награду форварда "Барселоны" Лионеля Месси шансы на получение приза выше, так как аргентинец выиграл два командных титула.

    "Обладатель этого приза определится путем голосования, а Месси в этом году завоевал два титула – в Лиге чемпионов и примере. В плане личных достижений прошлый сезон, пожалуй, был лучшим в моей карьере, я стал лучшим снайпером в Европе. Мы с Месси доминируем в футболе уже восемь лет. Никто ранее не добивался подобного, и это здорово. У меня с ним хорошие отношения. Нельзя сказать, что мы друзья, но уважаем друг друга.

    Я все еще молод и, думаю, еще смогу завоевать "Золотой мяч". Хочу поиграть еще 6-7 лет, и, думаю, еще способен выиграть что-нибудь с командой, ведь только побеждая с командой, ты можешь рассчитывать на индивидуальные призы", – отметил Роналду.

    Источник: Goal.com

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    13.11.2015 07:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 15 ноября 2015, 09:33

      Все понятно с Кристиной... он понял что ему не светит, вот и сдал позиции...
      А главное у Месси за этот календарный год равное с Рональду кол-во голов и чуть больше передач, так что пример с титулами не катит!

      0
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 13 ноября 2015, 11:31

      Лео поскромнее и это многим нравится. Ни разу не слышал не от него, не от других великих, что они лучшие в мире, а Рон постоянно бубнит про это. Хвалить себя, удел обиженных, тщедушных и неудачливых! Крыстина талантлив, спору нет, но тщеславен до безобразия, и это часто идёт ему во вред в плане уважения со стороны других спортсменов и болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 13 ноября 2015, 10:41

      Так-то у Клаудио Браво побольше титулов будет, чем у Месси)

      0
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      Рейтинг: +126

      B o O m > MaS1KrE 13 ноября 2015, 12:26

      серьёзно?...можешь удалять свой аккаунт

      -1
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > B o O m 13 ноября 2015, 19:06

      ну мозг свой подруби и подумай

      0
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > B o O m 13 ноября 2015, 19:07

      в этом сезоне у браво на титул больше, а если ты редиска, решил, что я про всю карьеру в целом, то можешь в армию чсв идти, там ждут тебя

      0
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > B o O m 13 ноября 2015, 19:07

      точнее за тот сезон

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