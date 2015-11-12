Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дмитрий Черышев: «В Денисе заинтересованы три клуба»

    Тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев сообщил, что в его сыне Денисе заинтересованы три клуба.

    «То, что Денис летом хотел уйти из «Реала» и разговоры были об уходе, – это совершенно не секрет, я могу это подтвердить. За Дениса хотели баснословные деньги – 20-25 миллионов евро, что отпугивало некоторых покупателей. Но были клубы, готовые заплатить деньги. Все команды, которые хотели летом взять Дениса, по-прежнему проявляют заинтересованность в нем. Сейчас есть три клуба, которые готовы вернуться к разговору», – сказал Дмитрий Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2015 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 12 ноября 2015, 18:56

      сильно распиарен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 17:37

      почему его сразу не продали? цена честно говоря запредельная...годик посидит,потом и за 5 никто не купит...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      imordovcev > st79self 12 ноября 2015, 19:39

      Цена запредельная потому что Реал это бренд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AZ-76 12 ноября 2015, 17:24

      три клуба из Урюпинска, Биробиджана и Магадана...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11