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    Нету: «Зениту» по силам вернуться наверх»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету уверен в турнирных перспективах своей команды.

    «Мы во всех матчах отдаемся на полную. Так получилось, что в Лиге чемпионов мы все встречи выиграли, а в Премьер-лиге в нескольких турах не удалось осуществить задуманное. Надеюсь, «Зенит» может прибавить и выдать в чемпионате такую же серию, как в еврокубках.

    В «Зените» по умолчанию ставится задача быть лидерами лиги всегда. К сожалению, не всегда получается, как сейчас, но мы уверены, что нам по силам вернуться наверх. Прошла только половина сезона. Матчей впереди более чем достаточно. Надо сконцентрироваться на своих играх, и тогда посмотрим», - считает Нету.

    Напомним, что в российской Премьер-лиге «Зенит» после 15 матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 10 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.11.2015 08:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 ноября 2015, 11:30

      Не стригись перед матчами!

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 ноября 2015, 11:04

      Косячь поменьше, г-н Нету.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 12 ноября 2015, 10:49

      "Это все зависит от Вас с Ломбертсом, Анюковым, Кришито, Гараем и конечно же от Ладыгина, г-н НЕТУ". "Благодаря Вашим ошибкам в обороне Зенит пропускает."

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 ноября 2015, 10:43

      Зенит и Челси-чемпионы)))))

      -1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 12 ноября 2015, 09:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зинит-КАЛ и должен быть внизу.

      -4
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 > Клим Чугункин. 12 ноября 2015, 15:26

      чугунок полный кала и он потонет хотя говорят говно не тонет но с чугунком точно потонет

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