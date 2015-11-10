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    Симонян: «Выразили доверие тренерам «Спартака», никаких решений не принимали»

    Член попечительского совета «Спартака» Никита Симонян рассказал о том, как проходило сегодняшнее заседание этого совета.

    «Встреча прошла в дружеской обстановке. Мы выразили доверие тренерскому штабу. Никаких решений не принимали. Вот все, что могу сказать. Сор из семьи не выносят», - резюмировал Симонян.

    После 15-ти туров РФПЛ "Спартак" находится на шестой позиции, имея в своем активе 23 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 21:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +81

      Любер 10 ноября 2015, 21:56

      Да пора уже доверять тренерам. Спрашивать с игрочишек нужно. А то повадились менять тренеров, а с игрунов спросу ни какого.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Любер 10 ноября 2015, 22:13

      СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Любер > Диктор 10 ноября 2015, 23:27

      Наш человек!

      0
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