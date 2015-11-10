Симонян: «Выразили доверие тренерам «Спартака», никаких решений не принимали»

Член попечительского совета «Спартака» Никита Симонян рассказал о том, как проходило сегодняшнее заседание этого совета.

«Встреча прошла в дружеской обстановке. Мы выразили доверие тренерскому штабу. Никаких решений не принимали. Вот все, что могу сказать. Сор из семьи не выносят», - резюмировал Симонян.

После 15-ти туров РФПЛ "Спартак" находится на шестой позиции, имея в своем активе 23 очка.