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    Панюков: «Нашей лиге до Франции далековато»

    Нападающий команды французской Лиги 2 «Аяччо» Андрей Панюков рассказал о том, что не собирается возвращаться в Россию, несмотря на то, что подобные варианты продолжения карьеры у него есть.

    «Знаю, что варианты в России есть. Но желания возвращаться в нашу лигу пока нет. Хотел бы поиграть в Европе. Во Франции очень быстрый, силовой и в то же время техничный футбол. Нашей лиге, мне кажется, далековато. Надеюсь получить предложение из Лиги 1. Знаю от своего бывшего тренера Константина Сарсании, что меня смотрят. Мне и агент то же самое говорит, он приезжает на каждый матч. И у меня в контракте есть пункт – если зовут в Лигу 1, могу уйти уже этой зимой», – говорит Панюков.

    Футболист намерен приложить максимум усилий, чтобы попасть в клуб высшего французского дивизиона.

    «Насчет зимы не загадываю, все зависит от предложения. Если будет хороший вариант, очень хорошо, надо прогрессировать. Работаю, стараюсь, делаю все, чтобы пробиться».

    Источник: «Советский спорт»

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    10.11.2015 20:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 00:02

      для развала французского футбола надо ввести лимит,как в России

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 ноября 2015, 21:10

      Удачи!!!

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