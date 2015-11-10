Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Каждый игрок, которого я вызвал в сборную, получит возможность сыграть»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от товарищеских матчей против Португалии и Хорватии.

    «Команда продолжает совершенствоваться. Чем больше мы собираемся, чем больше играем, тем, надеюсь, сильнее команда становится. У меня есть желание предоставить игровую практику всем футболистам, которые будут на этом сборе. У нас была небольшая обойма, и в официальных матчах довольно сложно понять, на что способен каждый футболист. А товарищеские матчи такую возможность дадут. Каждый игрок, которого я вызвал в сборную, получит возможность сыграть. Надеюсь, ничто моих планов не изменит», - говорит Слукций.

    Наставник доволен, что встречу с португальцами перенесли из Лондона в Краснодар.

    «Мы старались выбрать максимально сильную команду. В данных условиях Португалия и Хорватия – максимально сильные соперники. То, что игру перевезли из Лондона в Россию, для меня, скорее, плюс. Гораздо комфортнее играть при собственных зрителях, дома, чем за границей».

    Слуцкий рассматривает эти матчи как возможность получить побольше информации о своих игроках.

    «К сожалению, есть большая группа игроков, которой не будет на сборе: Вася Березуцкий, Смольников, Шатов, Кокорин, Тарасов. Четверо из этих футболистов были ключевыми. Поэтому понятно, что сейчас конец года, многие устали. И это касается не только нашей сборной. От того, что не будет Роналду, Модрича и Ракитича, уровень соперников не сильно падает. Я уверен, что всю необходимую информацию мы получим о своих игроках".

    Матчи со сборными Португалии и Хорватии состоятся 14 и 17 ноября соответственно.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2015 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      subbdim 10 ноября 2015, 23:54

      Каждый игрок которого я вызвал - игрок будет играть
      в великом клубе ЦСКА (если денег хватит_

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Путь так далёк 10 ноября 2015, 20:33

      Врятли

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11