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    Рамос пропустит класико

    Защитник «Реала» Серхио Рамос не сможет выступать на протяжении как минимум шести недель.

    В матче 11-го тура Примеры против «Севильи» (2:3) с Рамосом случился рецидив травмы плечевого сустава. Сообщается, что футболисту может понадобиться операция, а восстановление займет не менее шести недель.

    Таким образом, Рамос не сыграет в матче Примеры против "Барселоны", который состоится 21 ноября.

    Источник: Marca

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    09.11.2015 21:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 10 ноября 2015, 08:41

      Лучший игрок реала. Без него оборону мы видели(матч с севильей) реалу потерять рамоса всеровно что потерять роналду, игра будет равной, нет месси, нет рамоса.

      0
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      Рейтинг: +25

      Оззи 10 ноября 2015, 06:04

      Это потеря...А после матча с Севильей неизвестно сколько продержится Бенитес,если в классико результат не оправдает ожиданий мадридцев...

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 10 ноября 2015, 03:27

      Ну как так-то, Сережа. Что за Класико такой без Рамоса теперь еще? Запарили ломаться.

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      Рейтинг: -185

      Protosser 10 ноября 2015, 00:41

      Ну что, шакалята мадридские, радости от травмы Месси поубавилось?)

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