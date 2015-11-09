Рамос пропустит класико

Защитник «Реала» Серхио Рамос не сможет выступать на протяжении как минимум шести недель.

В матче 11-го тура Примеры против «Севильи» (2:3) с Рамосом случился рецидив травмы плечевого сустава. Сообщается, что футболисту может понадобиться операция, а восстановление займет не менее шести недель.

Таким образом, Рамос не сыграет в матче Примеры против "Барселоны", который состоится 21 ноября.