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    Лепехин: «Порой неудачи «Зенита» кроются в неудачах Халка»

    Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что петербуржцы порой слишком зависят от нападающего Халка.

    «Было уже достаточное количество матчей, когда зенитовцы забивали мячи за счет индивидуального мастерства Халка. А вот защитники «Локомотива» его удачно закрыли. Переоценить значение бразильца для «Зенита» очень сложно. Порой, неудачи команды кроются именно в неудачах Халка.

    В предыдущем туре футболисты «Локомотива» напропускали голов, расстроились, обдумали свои действия и в игре с сине-бело-голубыми добавили. Но «Зенит» вообще является раздражителем для любой команды, а для столичной тем более. Что бы ни происходило с «Локомотивом» в предыдущих матчах, на игру с петербуржцами железнодорожники в любом случае вышли бы максимально мобилизованными», - сказал Лепехин.

    Источник: Радио «Зенит»

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    09.11.2015 18:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +867

      sined1951 10 ноября 2015, 00:13

      Надо убрать финансирование клубов госкомпаниями, сделать Зенит частным клубом. Сразу гонор убавится, свои деньги будут считать.

      0
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      Рейтинг: +35

      Rockvoc 9 ноября 2015, 19:25

      Все эти престарелые эксперты малость достали уже. Ощущение, что они все еще в СССР.

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 9 ноября 2015, 18:48

      Даёшь импортозамещение Халков и бошей !

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 18:31

      Лепехин говорит чушь-уберите надуманный лимит.

      -3
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