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    Шашков: «Вопрос о расторжении договора с Яковлевым даже не понимался»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что информация о расторжении договора с нападающим Павлом Яковлевым не соответствует действительности.

    «Информация о том, что «Крылья Советов» собираются расторгнуть контракт с Павлом Яковлевым, не соответствует действительности. О нем вопрос не стоял и даже никогда не поднимался. Я вообще не представляю, откуда взялись эти слухи.

    Я вчера в раздевалке при всей команде сказал Павлу, что ничего подобного и в помине нет. Если даже мы когда-то захотим расстаться с ним, то мы все скажем в лицо, а не где-то там за углом», — сказал Шашков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.11.2015 13:31
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