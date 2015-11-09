Коноплянпка: «Не говорил, что не буду давать интервью российской газете»

Коноплянка хорош
Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка поделился эмоциями от домашней победы над «Реалом» (3:2) в 11-м туре Примеры.
– Евгений, вы согласны дать интервью российской газете? После матча за Суперкубок Европы в Тбилиси российские журналисты говорили, что вы отказали им в интервью, якобы сказав, что за общение с россиянами вас не поймут в Украине.
– Такого не было! - подчеркнул Коноплянка. - Я просто спешил, команда ждала меня и времени на интервью не оставалось. Я не отказывал от интервью по национальным мотивам.
– Вы стали главным героем победной игры против "Реала". Что чувствуете?
– Радость от того, что мы одержали важную победу. Не так важно, хорошо или плохо сыграл именно я. Главное, что команда добилась успеха и выиграла у "Реала".
– Вы отдали два голевых паса против "Реала", чего не удавалось никому в испанском чемпионате за последние 15 месяцев...
– Супер! Я очень рад. В следующий раз постараюсь им два гола забить.
– Вы хорошо видели Банегу, когда делали ему голевой прострел?
– Банега кричал громче болельщиков! Я его услышал, увидел и отдал пас.
– Есть ощущение, что это поворотный момент в вашей карьере? О вас никогда не говорили во всем мире так много, как после сегодняшней удачной игры.
– Я вышел из раздевалки две минуты назад и пока не знаю, что обо мне говорят… Знаю только, что мы сейчас говорим о победе, и это очень важно.
– Это главная пока победа в вашей карьере?
– Я думаю, что главная победа впереди.