Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Митрофанов: «Кержаков может уйти в аренду, но предложений по нему нет»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что у нападающего Александра Кержакова есть принципиальное разрешение на уход на правах аренды.

    «По Кержакову нет предложений. У него принципиальное разрешение на уход в аренду есть, мы ждем конкретики. Мы палки в колеса ему вставлять не будем", - сказал Митрофанов.

    На вопрос, что произойдет, если предложений не поступит, Митрофанов ответил: "Значит, будет тренироваться, у него контракт, а мы выполняем свои обязательства".

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 02:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:13

      Еще увеличьте зарплату-появятся!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11