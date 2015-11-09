Митрофанов: «Кержаков может уйти в аренду, но предложений по нему нет»

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Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что у нападающего Александра Кержакова есть принципиальное разрешение на уход на правах аренды.
«По Кержакову нет предложений. У него принципиальное разрешение на уход в аренду есть, мы ждем конкретики. Мы палки в колеса ему вставлять не будем", - сказал Митрофанов.
На вопрос, что произойдет, если предложений не поступит, Митрофанов ответил: "Значит, будет тренироваться, у него контракт, а мы выполняем свои обязательства".