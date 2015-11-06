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    Роналду сообщил Блану о своем желании играть за «ПСЖ»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил главному тренеру «ПСЖ» Лорану Блану о своем желании выступать за его команду.

    Разговор произошел после группового матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом». После свистка Роналду прошептал Блану на ухо: «вы играете очень хорошо, я хотел бы работать с вами».

    Источник: Le Parisien

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    06.11.2015 14:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 9 ноября 2015, 11:16

      Ну что вы все накинулись на автора статьи? Там есть ссылка, откуда взята информация, французское издание. И потом, уже, помоемся, даже профану ясно, что Крыстина сейчас чувствует себя в Реале, как белый чувствует себя в баре для чернокожих. Видели игру с Севильей? Было такое впечатление, что играл абсолютно чужой подставной игрок. В глазах полная безнадёга и явное выражение - Что я делаю в этой команде, почему я ещё здесь? Другой вопрос, в какой клуб он убежит? Конечно, в тот, где больше заплатят. Но похоже на то, что он уже сбитый лётчик. Постоянная борьба с Месси и явный пятый ЗМ Лео, психологически надломили Рона. Отсюда и истеричные и нелепые заявления о своём величии.

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      Рейтинг: +27

      Bogeerbogeer 8 ноября 2015, 15:28

      скоро и тв испортят

      0
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      Рейтинг: +27

      Bogeerbogeer 8 ноября 2015, 15:28

      как же испортили сайт...

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      Рейтинг: +27

      Bogeerbogeer 8 ноября 2015, 15:28

      кто был ухом Блана?

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 6 ноября 2015, 16:32

      Всевидящее око соккера и всеслышащее ухо бомбардира

      5
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 6 ноября 2015, 15:37

      Блин, эти новости наверно составляет тот же, кто пишет песенки Эдуарду Суровому)))

      9
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Biatlon1st 7 ноября 2015, 23:29

      Сурово очень)))))))))

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 6 ноября 2015, 14:58

      Может он намекнул, что он заменит Бенитеса ?

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 ноября 2015, 14:20

      а тот кто это слышал имеет видно большие уши...этакий дядя с большими ушами))

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Obojaemiy 6 ноября 2015, 14:38

      У бомбардира уши такие, они слышали что он сказал))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > mauxa 6 ноября 2015, 16:14

      Как у Чебурашки! Уши большие, да руки коротки...

      ;-)))))

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 ноября 2015, 14:19

      Шепнул на ушко, ахах.

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