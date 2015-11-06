Роналду сообщил Блану о своем желании играть за «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил главному тренеру «ПСЖ» Лорану Блану о своем желании выступать за его команду.

Разговор произошел после группового матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом». После свистка Роналду прошептал Блану на ухо: «вы играете очень хорошо, я хотел бы работать с вами».