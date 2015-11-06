Роналду сообщил Блану о своем желании играть за «ПСЖ»

Ну что вы все накинулись на автора статьи? Там есть ссылка, откуда взята информация, французское издание. И потом, уже, помоемся, даже профану ясно, что Крыстина сейчас чувствует себя в Реале, как белый чувствует себя в баре для чернокожих. Видели игру с Севильей? Было такое впечатление, что играл абсолютно чужой подставной игрок. В глазах полная безнадёга и явное выражение - Что я делаю в этой команде, почему я ещё здесь? Другой вопрос, в какой клуб он убежит? Конечно, в тот, где больше заплатят. Но похоже на то, что он уже сбитый лётчик. Постоянная борьба с Месси и явный пятый ЗМ Лео, психологически надломили Рона. Отсюда и истеричные и нелепые заявления о своём величии.
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил главному тренеру «ПСЖ» Лорану Блану о своем желании выступать за его команду.
Разговор произошел после группового матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом». После свистка Роналду прошептал Блану на ухо: «вы играете очень хорошо, я хотел бы работать с вами».