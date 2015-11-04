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    Шмейхель: «Похоже, ван Гаал прислушался к СМИ»

    Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель оценил тактические перестановки, на которые пошел Луи ван Гаал в матче с ЦСКА.

    «Похоже, ван Гаал прислушался к СМИ. Немного поменял состав, а Руни отодвинул от Марсьяля, который действовал по центру.

    Руни провел действительно хороший матч. Похоже, это его позиция. В концовке он оказался на месте "девятки" и забил, однако по ходу встречи опускался ниже, где использовал свои передачи", - считает Шмейхель.

    Напомним, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл ЦСКА за счет гола Уэйна Руни – 1:0.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 13:42
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